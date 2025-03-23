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В Курской области формирования ВСУ находятся в критическом положении из-за окружения. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.
Он подчеркнул, что данная ситуация на линии боевого соприкосновения является «серьезной». По словам спецпосланника Трампа, ее «необходимо решить».
ВС РФ освободили захваченные украинской армией территории в этом российском регионе, добавил Уиткофф. Он заключил, что российский лидер Владимир Путин стремится к мирному урегулированию ситуации.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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ВС РФ освободили захваченные украинской армией территории в этом российском регионе, добавил Уиткофф. Он заключил, что российский лидер Владимир Путин стремится к мирному урегулированию ситуации.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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Екатерина Коршунова