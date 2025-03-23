Раскрыто число сбитых за ночь над Россией беспилотников ВСУ

Над Волгоградом прогремело как минимум пять мощных взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО. Наиболее сильные хлопки были зафиксированы в Краснооктябрьском и Кировском районах. Информацию о происшествии подтвердили местные жители, передают Telegram-каналы SHOT и Mash.