Раскрыто число сбитых за ночь над Россией беспилотников ВСУ

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Российские средства ПВО ликвидировали и перехватили минувшей ночью 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 29 дронов сбили над Ростовской областью, 20 — над Астраханской, по три БПЛА — над Воронежской и Волгоградской областями, два — над Крымом, по одному беспилотному летательному аппарату — над территорией Курской и Саратовской областей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова