Чехия и Украина запустят совместное производство боеприпасов для ВСУ

На бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии был подан иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил автор книги об участии Запада в украинском противостоянии гражданин Франции, подавший против экс-генсека иск, Патрик Пазен, пишет ТАСС.