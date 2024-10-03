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Договор о сотрудничестве по производству боеприпасов для боевиков ВСУ подписали Чехия и Украина. Как пишет агентство Reuters, речь идет о компаниях «Украинская бронетехника» и Czechoslovak Group.
«Czechoslovak Group подписал соглашение с «Украинской бронетехникой» о сотрудничестве по созданию 155-миллиметровых и других крупнокалиберных боеприпасов с 2025 года. Частная чешская компания предоставит помощь для начала производства», — говорится в материале.
По соглашению, планируется изготовление примерно 300 тысяч крупнокалиберных боеприпасов как в Чешской Республике, так и на Украине к началу 2026 года для дальнейших поставок в ВСУ.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Западные союзники уже неоднократно намекали Киеву, что тот должен перейти на самофинансирование.
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Никита Кротов