Украина потеряла важное вооружение в зоне СВО

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ВСУ могли потерять основную часть РСЗО HIMARS. Так считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Русские выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.
По его словам, на сегодняшний день эти системы практически пропали с поля боя. Полковник подчеркнул, что украинская линия обороны рушится на глазах, при этом те подразделения, которые еще пытаются сопротивляться подвергаются мощным атакам со стороны ВС РФ.
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