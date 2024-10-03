SHOT: боевики ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

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Боевики ВСУ предприняли попытку ударить по Курской АЭС, информирует Telegram-канал Shot. Уточняется о четырех прилетах, которые не увенчались успехом. Отмечена слаженная работа противовоздушной обороны. Приблизительно, в пяти километрах от АЭС произошло возгорание.
Перед этим в МИД РФ заявляли, что на данный момент Россия не видит возможности говорить с Украиной. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона приветствует посредников.
Ранее население Курской области рассказало о зверствах украинской армии. Кроме того, стало известно, как боевики ВСУ стали использовать взрывчатку в регионе.
Украина напала на приграничье в Курской области в начале августа. Киевские неонацисты получили отпор от росгвардейцев, ВС РФ и пограничников.
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Ранее население Курской области рассказало о зверствах украинской армии. Кроме того, стало известно, как боевики ВСУ стали использовать взрывчатку в регионе.
Украина напала на приграничье в Курской области в начале августа. Киевские неонацисты получили отпор от росгвардейцев, ВС РФ и пограничников.
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Никита Кротов