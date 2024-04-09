Польский наёмник рассказал, что жители Украины ждут прихода бойцов РФ даже под обстрелами

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Польский наемник Михал Липски, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал, что на Украине есть люди, которые остаются в своих домах под обстрелом и ждут, когда их освободит армия России. Об этом офицер сообщил в интервью изданию Defence24.
«В Соледаре была семья: бабушка, сын, жена и двое детей. Дочь получила ранения, ее забрали медики, но отец не разрешил ее доставить в больницу. Ее лечили на месте и продолжали там ждать освобождения», — рассказал Липски.
Он также рассказал историю, как в июле 2022 года его подразделение заехало в Артёмовск (Бахмут – украинское название). Он ехал первым в колонне с флагами Польши и Украины. Тогда местные жители начали хлопать в ладоши, однако опустили руки, когда заехал второй БМП с украинским флагом. Оказалось, что люди издалека спутали польский флаг с российским.
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