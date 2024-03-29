Польский наёмник Миткевич пожаловался на гибель соотечественников в зоне СВО

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Польский наёмник Петр Миткевич, который с 2022 года принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, признал присутствие и факты гибели своих соотечественников в ходе боевых действий против РФ в эфире радиостанции RMF FM.
Отвечая на соответствующий вопрос ведущего о числе поляков в зоне спецоперации, Миткевич сказал, что не очень хочет говорить об этом, однако подтвердил, что его соотечественники погибают, воюя за Украину.
14 марта в Минобороны РФ заявили, что всего на Украину прибыло 13 тысяч 387 наёмников из различных стран. При этом больше всего иностранцев приехало из Польши – 2 тысячи 960 человек. Из них удалось ликвидировать 1 497 бойцов.
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«Их немного. Я там нахожусь дольше всех и знаю большинство из них, которые там находятся. Но скажу так: погибло нас до двадцати», — утверждает Миткевич.
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Элина Позднякова