Возгорание произошло в промзоне Альметьевска после атаки дронов ВСУ на Татарстан
В ночь на 23 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА ВСУ над Альметьевским районом Татарстана. При падении обломков в промзоне начался пожар, сообщили в Telegram-канале «Администрация Альметьевска».
Точное место падения сбитого дрона в материале не приводится, однако уточняется, что возгорание является локальным. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, пострадавших нет.
«Ведется работа по ликвидации последствий. Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет», — говорится в публикации.Власти призвали очевидцев сохранять спокойствие. Горожан также предупредили о запрете съёмки работы ПВО и попросили сообщать о любых найденных фрагментах беспилотников по номеру 112. При этом приближаться к упавшим БПЛА не следует — это опасно.
Ранее «Радио 1» передавало, что минувшей ночью в Ростовской области тоже отразили воздушную атаку беспилотников.