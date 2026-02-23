Возгорание произошло в промзоне Альметьевска после атаки дронов ВСУ на Татарстан

23 февраля 2026, 06:46

Фото: iStock/Leonid Ikan

В ночь на 23 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА ВСУ над Альметьевским районом Татарстана. При падении обломков в промзоне начался пожар, сообщили в Telegram-канале «Администрация Альметьевска».





Точное место падения сбитого дрона в материале не приводится, однако уточняется, что возгорание является локальным. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, пострадавших нет.





«Ведется работа по ликвидации последствий. Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет», — говорится в публикации.