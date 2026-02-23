SHOT: Более десятка мощных взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом
Над Саратовом и Энгельсом прогремели мощные взрывы. Предварительно, система противовоздушной обороны РФ отражает атаку украинских беспилотников, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, первые громкие хлопки раздались около 02:30 ночи по местному времени. Всего люди насчитали 12–15 взрывов. Уничтожение воздушных целей продолжается до сих пор: в некоторых районах слышны тревожные сирены, а у автомобилей во дворах то и дело срабатывает сигнализация.
Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Губернатор Роман Бусаргин ранее предупреждал об угрозе атаки БПЛА. В аэропорту соседнего Ульяновска в ночь на 23 февраля ввели временные ограничения — сейчас воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее сообщалось, что вчера вечером российские средства ПВО за три часа уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Шесть дронов сбили над Московским регионом, причём четыре из них летели непосредственно в сторону столицы.