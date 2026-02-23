SHOT: Более десятка мощных взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом

23 февраля 2026, 02:38

Фото: iStock/Krit Suppaudom

Над Саратовом и Энгельсом прогремели мощные взрывы. Предварительно, система противовоздушной обороны РФ отражает атаку украинских беспилотников, пишет Telegram-канал SHOT.





По словам очевидцев, первые громкие хлопки раздались около 02:30 ночи по местному времени. Всего люди насчитали 12–15 взрывов. Уничтожение воздушных целей продолжается до сих пор: в некоторых районах слышны тревожные сирены, а у автомобилей во дворах то и дело срабатывает сигнализация.



