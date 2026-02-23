Силы ПВО за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами РФ
Силы ПВО за ночь сбили 152 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Белгородской области сбили 65 дронов, в Саратовской — 35, в Крыму — 16. Восемь БПЛА уничтожены над Воронежской и Ростовской областями, по четыре — над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря, по три — над Волгоградской областью и Татарстаном, по два — над Курской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Тверской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: