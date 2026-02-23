Силы ПВО за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами РФ

23 февраля 2026, 08:06

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 152 украинских дрона над регионами РФ

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь сбили 152 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.