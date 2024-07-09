Устраивавший пикет у стен Кремля новоалтайский депутат Гришин погиб на СВО

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Депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила депутат Алтайского законодательного собрания Лариса Колесникова.
Гришин активно выступал за «возвращение» медицины в Алтайский край и даже устраивал пикет у стен Кремля, обвиняя правительство в проблемах здравоохранения в регионах.
В сентябре 2022 года Гришина избрали депутатом Новоалтайского городского собрания. Позже он добровольно отправился на спецоперацию. Местные СМИ писали, что он погиб несколько месяцев назад, однако до сегодняшнего дня власти данную информацию не подтверждали.
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В сентябре 2022 года Гришина избрали депутатом Новоалтайского городского собрания. Позже он добровольно отправился на спецоперацию. Местные СМИ писали, что он погиб несколько месяцев назад, однако до сегодняшнего дня власти данную информацию не подтверждали.
«Достойная жизнь завершилась геройски», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте».
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Элина Позднякова