ВС РФ подошли к Угледару — Пушилин

РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские войска подошли к Угледару, информирует в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Угледар уже виден невооруженным глазом, так близко к нему подошли наши бойцы, освобождая русскую землю. Побывал у военнослужащих 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа. Увидел новые тактические подходы к управлению боем с использованием современного технического обеспечения», — сказано в публикации чиновника.Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Донецкая и Луганская народные республики обратились к руководству РФ за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева против мирного населения.
В сентябре того же года ЛДНР и еще два региона вошли в состав РФ в результате референдума.
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Никита Кротов