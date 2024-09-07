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Нордеп Украины: Российские дроны долетели до Киева и атаковали Верховную раду

У входа в здание Рады Украины в Киеве нашли обломки беспилотника
07 сентября 2024, 11:24
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Обломки беспилотного аппарата нашли у входа в здание Верховной рады Украины. Об этом 7 сентября сообщил депутат парламента Максим Бужанский в Telegram-канале.
По сообщению нардепа, БПЛА долетели до правительственного квартала Украины в Киеве этой ночью. О работе ПВО в Киеве сообщали и другие местные чиновники
«Можно сказать, у порога парламентаризма», – написал депутат.


В качестве подтверждения, Бужанский опубликовал фото с неким похожим на кусок металла обломком на тротуарной плитке возле ступенек здания.

Официально о ночной атаке на Киев информации нет. Известно, что две серии взрывов на фоне ночной воздушной тревоги в Киеве прозвучали около трех часов ночи, о чем сообщили местные СМИ.

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Пленный боевик ВСУ рассказал о том, что «Ахмат» разбил две группы Украины
Пленный боевик ВСУ Панченко: «Ахмат» разбил две бравшие в плен россиян группы
07 сентября 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Бойцы «Ахмата» ликвидировали десять украинских неонацистов, участвовавших в пленении российских военных, а также гражданских под Курском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военнопленного боевика ВСУ Виталия Панченко.
«14 августа вечером нам сказали, что надо зайти на ферму 15 [августа] утром, посмотреть здания, посмотреть, чтобы никого не было. Мы поехали теми же двумя группами. Только спешились, только зашли на территорию фермы, там стали обстреливать со всех сторон. Двое сразу погибли, четверо выдвинулись на подкрепление, но не дошли до нас. <...> Было две группы по шесть человек, получается, 12 человек. Погибли десять человек, и вдвоем мы остались живыми, но ранеными. Мы сдались в плен», — пояснил украинский боевик.
В середине августа глава ЧР Рамзан Кадыров опубликовал кадры с допросом украинских военнослужащих. Панченко был одним из тех, что насильно помещал людей в грузовики, нанося удары прикладом. Выйти на украинцев помогли записи с экшн-камер, от которых боевики не избавились. Видео шокировало в том числе и западных военных экспертов.

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«Закрой рот»: Пленный ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

В Киеве прозвучали две серии взрывов на фоне воздушной тревоги
#мир
#украина
#война
#сво
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«Закрой рот»: Пленный ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Пленный Еремеев: командование ВСУ отправляет бойцов в Курскую область обманом
07 сентября 2024, 09:55

Фото: istock / Diy13

Украинский военнопленный Петро Еремеев рассказал, что командование отправляет солдат в Курскую область обманными методами. Об этом сообщает Минобороны России.
«По новостям [на Украине — ред.] говорят про какой-то прогресс. Какой прогресс? Нас просто тут убивают, разбирают. Нас везут сюда, как на убой, как собак», — заявил военнослужщий ВСУ на видео, предоставленном оборонным ведомством.
Он отметил, что перед отправкой в курское приграничье командир отдал приказ собирать вещи, чтобы якобы поехать «на совещание». После этого они прибыли в село Мезеновка Сумской области, затем их вместе с техникой повезли в Курскую область.

«Потом перегрузили нас в БТРы и сказали взять три хаты, якобы там уже наши есть, но там никого не было из наших, все горит», — рассказал он.
Еремеев также добавил, что командиры угрожают солдатам убийством.


«У меня первое столкновение с русскими военными — я такого еще никогда не видел. Сначала сразу прилетело два FPV-дрона, три «трёхсотых». Я обратился к старшему сержанту, говорю, ищем тряпку, может нас не убьют — нас осталось четверо человек. Он меня сам чуть не добил, сказал: закрой рот», — вспоминает боец.

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Минувшей ночью неизвестные сожгли автомобиль военного в Киеве
07 сентября 2024, 09:42

Фото: istockphoto/trikolor

В ночь на 7 сентября в Киеве неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. Инцидент произошёл в районе Оболони.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна.ua», снабдив пост соответствующей видеозаписью. Судя по кадрам полыхающего автомобиля, транспортное средство сгорело практически полностью и, конечно, восстановлению не подлежит. Других подробностей издание не приводит.

Подобные случаи на Украине в последнее время приняли массовый характер. Сначала в стране поджигали автомобили военных, принимая их за машины сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.). Военнослужащие стали снабжать свои транспортные средства табличками, на которых писали: «Не ТЦК». Вероятно, такие надписи перестали защищать: машины военных из ВСУ полыхают по всей стране.

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#киев
#военком
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Российский «Искандер» уничтожил 50 французских наёмников в Константиновке
07 сентября 2024, 09:11

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российские войска, используя оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в Константиновке. В результате уничтожено около 50 французских боевиков.
Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный военный источник. В последнее время иностранным «солдатам неудачи» на Украине особенно не везёт. Достаточно вспомнить шведских инструкторов, которые в недобрый для себя час оказались в учебно-тренировочном центре войск связи ВСУ в Полтаве, когда российские войска нанесли по нему удар. Появилась информация, что теле погибших в Швецию везли на грузовиках.

Кроме того, 2 сентября ВС РФ тем же «Искандером» атаковали гостиницу в Запорожье, где в тот момент квартировали иностранные наёмники. В результате погибли до 50 человек личного состава, в том числе 19 военнослужащих из Британии.

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#наемники
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Режим ЧС введён в Острогожском районе Воронежской области из-за пожара от БПЛА
07 сентября 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Острогожском районе Воронежской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Необходимость принятия такой меры возникла из-за пожара, который возник после падения обломков сбитого украинского БПЛА, и последующей детонации взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. В своём телеграм-канале он также добавил, что жители нескольких населённых пунктов Острогожского района будут временно эвакуированы. Изначально предполагалось, что свои дома покинут обитатели только одного села, но затем в целях безопасности было решено вывезти людей и из других поселений.

Губернатор призвал население сохранять спокойствие, подчиняться распоряжениям сотрудников оперативных служб. Гусев также попросил людей не приближаться к пожару и к подозрительным предметам, а также воздержаться от фото- и видеосъёмки, особенно с привязкой к местности.

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#губернатор
#фото
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#дома
#воронежская область
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В российском регионе возник пожар в результате падения беспилотника
В Воронежской области начался пожар после падения БПЛА
07 сентября 2024, 08:20

Фото: istock / Distortion Media

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после ликвидации беспилотного летательного аппарата в регионе началась детонация взрывоопасных предметов.
По его данным, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО), а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выявили и подавили беспилотник ВСУ в Острогожском районе Воронежской области.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — написал глава региона в Телеграм-канале.
Он добавил, что жителей одного села на время эвакуируют в соседний населенный пункт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#пожар
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#бпла
#telegram
#всу
#пво
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Сальдо: Подконтрольный киевскому режиму Херсон практически опустел
07 сентября 2024, 07:47

Фото: сайт Кремля

Подконтрольный украинским войскам Херсон стал практически пустынен. Население города сократилось в семь раз.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он назвал ситуацию в городе печальной. Его население сейчас составляет всего 50 тысяч человек, хотя ранее в региональной столице насчитывалось 340 тысяч жителей. Поэтому, по словам главы региона, город практически пустынен. Он добавил, что в Херсоне много частей ВСУ и иностранных наёмников, есть обучающие центры.

Положение гражданского населения Херсона очень сложное, продолжил Сальдо. Простые люди лишены возможности удовлетворять элементарные бытовые нужды: не во все районы поступает вода и электроэнергия. Мужчин по-прежнему вылавливают на улицах и насильно мобилизуют в ВСУ, поэтому они вынуждены прятаться. Киевскому режиму наплевать на жителей Херсона, заключил губернатор.

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#губернатор
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#население
#электроэнергия
#всу
#херсонская область
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Под Воронежем эвакуируют несколько сёл после атаки украинских беспилотников
07 сентября 2024, 07:21

Фото: istockphoto/rancho_runner

В Воронежской области эвакуируют несколько поселений после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В Острогожском районе в результате падения обломков БПЛА начался пожар и детонация взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. Изначально он написал в своём телеграм-канале об эвакуации одного села. Но затем уточнил, что людей будут вывозить из нескольких населённых пунктов. Губернатор обратился к людям с просьбой сохранять спокойствие, подчиняться указаниям сотрудников оперативных служб, а также не приближаться к подозрительным предметам и не вести фото-и видеосъёмку, особенно с привязкой к местности.

В Воронежской области не впервые объявляется эвакуация после пожаров в результате атак БПЛА. Например, в конце августа в Россошанском районе временно вывозили жителей двух населённых пунктов из-за падения обломков сбитого дрона вблизи взрывоопасных предметов.

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#губернатор
#эвакуация
#фото
#бпла
#воронежская область
#беспилотник
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В Киеве прозвучали две серии взрывов на фоне воздушной тревоги
07 сентября 2024, 06:24

Фото: iStock/Olena Lialina

Две серии взрывов прогремели в Киеве в течение семи минут на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
Сообщение телеканала было опубликовано в 3:10 по московскому времени.

«В Киеве прозвучали взрывы», – говорится в публикации.

Позже журналисты отметили, что взрывы в украинской столице повторились. В 3:03 по московскому времени в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина вступает в крайне тяжёлый период. В особенности сложной для страны будет предстоящая зима. Ожидается, что время отключения электричества в этот период может превышать 20 часов в сутки.

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#киев
#взрыв
#воздушная тревога
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