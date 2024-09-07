Нордеп Украины: Российские дроны долетели до Киева и атаковали Верховную раду

Фото: Минобороны РФ
Обломки беспилотного аппарата нашли у входа в здание Верховной рады Украины. Об этом 7 сентября сообщил депутат парламента Максим Бужанский в Telegram-канале.
По сообщению нардепа, БПЛА долетели до правительственного квартала Украины в Киеве этой ночью. О работе ПВО в Киеве сообщали и другие местные чиновники
В качестве подтверждения, Бужанский опубликовал фото с неким похожим на кусок металла обломком на тротуарной плитке возле ступенек здания.
Официально о ночной атаке на Киев информации нет. Известно, что две серии взрывов на фоне ночной воздушной тревоги в Киеве прозвучали около трех часов ночи, о чем сообщили местные СМИ.
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«Можно сказать, у порога парламентаризма», – написал депутат.
В качестве подтверждения, Бужанский опубликовал фото с неким похожим на кусок металла обломком на тротуарной плитке возле ступенек здания.
Официально о ночной атаке на Киев информации нет. Известно, что две серии взрывов на фоне ночной воздушной тревоги в Киеве прозвучали около трех часов ночи, о чем сообщили местные СМИ.
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Лия Мурадьян