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Российские войска, используя оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в Константиновке. В результате уничтожено около 50 французских боевиков.
Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный военный источник. В последнее время иностранным «солдатам неудачи» на Украине особенно не везёт. Достаточно вспомнить шведских инструкторов, которые в недобрый для себя час оказались в учебно-тренировочном центре войск связи ВСУ в Полтаве, когда российские войска нанесли по нему удар. Появилась информация, что теле погибших в Швецию везли на грузовиках.
Кроме того, 2 сентября ВС РФ тем же «Искандером» атаковали гостиницу в Запорожье, где в тот момент квартировали иностранные наёмники. В результате погибли до 50 человек личного состава, в том числе 19 военнослужащих из Британии.
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Александр Бойцов