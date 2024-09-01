На территории ДНР ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ чемпиона мира по кикбоксингу Романа Головатюка. Об этом 1 сентября сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов.
По данным Каменец-Подольский горсовета, Головотюк погиб 31 августа в районе населенного пункта Селидово. При каких именно обстоятельствах это произошло, точной информации пока нет.
Помимо золотой медали первенства мира у Головотюка было звание заслуженного мастера спорта Украины. Спортсмен вступил в ВСУ в 2022 году. Ему было 28 лет.
Ранее сообщалось, что только на курском направлении ВСУ потеряли за сутки до 360 военнослужащих. А в ДНР российские военные освободили от боевиков населенные пункты Выемка и Птичье.
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Помимо золотой медали первенства мира у Головотюка было звание заслуженного мастера спорта Украины. Спортсмен вступил в ВСУ в 2022 году. Ему было 28 лет.
Ранее сообщалось, что только на курском направлении ВСУ потеряли за сутки до 360 военнослужащих. А в ДНР российские военные освободили от боевиков населенные пункты Выемка и Птичье.
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Лия Мурадьян