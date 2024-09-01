«Ситуация сложная»: Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии

Генерал ВСУ Александр Сырский заявил о военном превосходстве армии России на Донбассе, которая выражается количестве людей и техники. Об этом главком написал в своем Telegram-канале 1 сентября.
«На направлении главного удара ситуация сложная. Противник имеет преимущество в количестве вооружения и людей», – заявил генерал украинской армии.
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал правительству США список целей на территории России, по которым должны нанести удары. Тем самым Киев снова просит президента США Джо Байдена снять ограничение на использование дальнобойного американского оружия на территории РФ. При этом западные СМИ передают, что в Белом доме еще не решили – снимать запрети или нет.
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Лия Мурадьян