«Ситуация сложная»: Главком ВСУ Сырский признал превосходство российской армии

Обвал украинского фронта в ДНР откроет российским военным дорогу на Днепропетровскую область. Последствия обвала фронта в ДНР из-за атаки на Курскую область озвучил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.