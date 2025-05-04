Shot: В Ростовской области прогремело не менее 5 взрывов из-за работы ПВО

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В Ростовской области прогремело не менее пяти взрывов над городом Каменск-Шахтинский, предварительно, из-за работы ПВО. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Как рассказали SHOT очевидцы, в небе над городом мелькают вспышки и слышны звуки взрывов. По предварительным данным, система ПВО работает по воздушным целям», — передает telegram-канал.
По словам местных жителей, в небе над городом был слышен звук мотора. Официальные источники пока никак не комментировали информацию. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.
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