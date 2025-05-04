В Белгородской области обстрел ВСУ привел к ранению семьи из трех человек

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В Белгородской области семья из трех человек получила ранения после прилета украинского боеприпаса во двор частного дома в селе Архангельском Шебекинского округа. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
Как оказалось, пострадавшие сами обратились за помощью к медикам. По итогам обследования было принято решение о госпитализации женщины и ее 16-летнего внука. Отец подростка от дальнейшей помощи медиков отказался. У пострадавших зафиксированы баротравмы и контузии.
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