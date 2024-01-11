Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

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Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.
Отмечается, что 11 января законопроект представили в Верховной раде, после чего его направили на доработку.
Умеров подчеркнул, что в новой редакции проекта закона о мобилизации были учтены все замечания и пожелания, принятые при прошлых обсуждениях. Все эти предложения были в рабочем порядке согласованы с депутатами в ходе заседаний комитета по нацбезопасности, обороне и разведки.
Глава украинского оборонного ведомства добавил, что законопроект уже готов к рассмотрению в кабмине.
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Умеров подчеркнул, что в новой редакции проекта закона о мобилизации были учтены все замечания и пожелания, принятые при прошлых обсуждениях. Все эти предложения были в рабочем порядке согласованы с депутатами в ходе заседаний комитета по нацбезопасности, обороне и разведки.
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Анастасия Чинкова