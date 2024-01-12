В Офисе президента Украины рассказали, когда будет принят новый закон о мобилизации

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый законопроект о мобилизации будет принят через несколько дней или недель после всех правок.
«Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, подразумевается с учетом еще дополнительных правок, которые нужно внести», - сказал Подоляк в эфире телемарафона.
По его словам, в правленой версии учтут позиции всех комитетов, а не только оборонного.
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