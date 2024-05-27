Черниговский драмтеатр закрыли из-за мобилизации сотрудников-мужчин

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Драматический театр в Чернигове закрылся из-за мобилизации почти всех мужчин из штата сотрудников. Об этом сообщил худрук драмтеатра Андрей Бакиров, информирует издание «Страна.ua».
По информации источника, письмо о вызове пришло 34 сотрудникам театра. Отмечается, что под мобилизацию попал практически весь состав драмтеатра — 7 актеров, несколько звукооператоров, монтировщик, скрипач, 56-летний заслуженный артист и 59-летний водитель.
Бакиров отметил, что театр подавал документы на получение брони для сотрудников, но ее так и не получили. Худрук драмтеатра заключил, что все находятся в шоковом состоянии из-за происходящего.
Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
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Бакиров отметил, что театр подавал документы на получение брони для сотрудников, но ее так и не получили. Худрук драмтеатра заключил, что все находятся в шоковом состоянии из-за происходящего.
Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
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Екатерина Коршунова