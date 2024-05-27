Бегство ВСУ из Нетайлово попало на видео

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Бегство боевиков украинской армии с позиций в Нетайлово попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что солдаты ВСУ стали отступать ночью, чтобы не попасть под огонь артиллерии ВС РФ. Согласно информации источника, украинские военные в спешке оставили на позициях оружие и все, что мешало их отступлению.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова