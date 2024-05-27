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Бегство ВСУ из Нетайлово попало на видео

Mash: на видео попало бегство бойцов ВСУ из взятого ВС РФ села Нетайлово в ДНР
27 мая 2024, 15:16
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Бегство боевиков украинской армии с позиций в Нетайлово попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что солдаты ВСУ стали отступать ночью, чтобы не попасть под огонь артиллерии ВС РФ. Согласно информации источника, украинские военные в спешке оставили на позициях оружие и все, что мешало их отступлению.




Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
У США есть план на случай подхода ВС РФ к Харькову
Advance: США склонят Зеленского к переговорам, если ВС РФ подойдут к Харькову
27 мая 2024, 15:22

Фото: iStock/rarrarorro

США могут заставить Владимира Зеленского согласиться на мирные переговоры с Россией, если ВС РФ дойдут до Харькова. Об этом пишет Advance.
«Вероятно, Вашингтон сначала хочет посмотреть, действительно ли Россия сумеет дойти до Харькова. Если российским войскам это удастся, то, быть может, тогда США подтолкнут Владимира Зеленского к переговорам», — говорится в статье.

При этом издание также предполагает, что в случае если ВС РФ дойдут до Харькова, то США могут сделать так, чтобы кто-нибудь другой пришел к власти на Украине.

Автор статьи отметил, что чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем больше страна потеряет территорий.

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#сша
#россия
#конфликт
#план
#вс рф
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В Австралии признали проблемы с использованием российских активов
Вице-премьер Австралии Марлз признал проблемы с простым изъятием активов России
27 мая 2024, 15:05

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что руководство страны продолжает изучать вопрос действий с замороженными в стране российскими активами, чтобы их можно было использовать в интересах Украины. Об этом информирует «Интерфакс».
По словам Марлза, с простым изъятием и расходованием активов имеются проблемы конституционного характера. Политик отметил, что в стране заморожено «значительно меньше» российских активов, чем озвучивают в средствах массовой информации, однако очную сумму Марлз не назвал.

В прошлом месяце местные издания утверждали, что объем российских заблокированных активов составляет 9 млрд австралийских долларов, или порядка 6 млрд долларов США. Марлз добавил, что Австралия ввела серьезные экономические санкции, которые касаются торговли с Россией и Белоруссией.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги.

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#сша
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#австралия
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#дмитрий песков
#активы
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Столтенберг: ЕС и близко не выполнил обещание по поставке 1 млн снарядов Украине
27 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/Artfully79

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов, однако «даже близко не выполнил своего обещания». Об этом Столтенберг сообщил во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, передает ТАСС.
По словам генсека, союзники по Североатлантическому альянсу поставили Киеву 99% всего оружия, однако этого оказалось недостаточно. Столтенберг также отметил серьезные проблемы с перебоями в поставках.

Он заключил, что многочисленные неудачи украинской армии на фронте связаны с недостатком военной помощи.

Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. В данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.

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#сша
#администрация
#нато
#рф
#оружие
#киев
#украина
#спецоперация
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В Болгарии ответили на вопрос об отправке войск на Украину
В Софии заявили, что вопрос об отправке болгарских войск на Украину не обсуждают
27 мая 2024, 14:24

Фото: IStock/rarrarorro

Вопрос о направлении болгарских войск на Украину не рассматривается, заявил глава временного правительства Болгарии Димитар Главчев после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В эти дни в Софии проходит парламентская ассамблея НАТО. На встрече Столтенберга с Главчевым и министром обороны Атанасом Запряновым основное внимание уделялось ситуации на Украине. Премьер подчеркнул, что НАТО не запрашивала увеличения военной помощи, и Болгария следует решениям парламента по этому вопросу.

«Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину является примером гибридной атаки и дезинформации. Такая тема никогда не обсуждалась в рамках НАТО и не стоит на повестке дня сегодня. Болгарские граждане могут быть спокойны, вопрос об отправке наших солдат на Украину не рассматривается», — цитирует Главчева РИА Новости.
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#болгария
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#солдат
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Украинец пошёл в супермаркет в образе женщины, чтобы скрыться от военкомов
В Одессе заметили мужчину в супермаркете, переодетого в женщину
27 мая 2024, 13:59

Фото: iStock/monticelllo

В Одессе заметили мужчину в супермаркете, переодетого в женщину. Об этом пишет Telegram-канал «‎Политика страны».
Предположительно это маскировка от ТЦК.

Ранее сообщалось, что ТЦК в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Кроме этого, военкоматы мобилизуют тех, у кого есть проблемы с употреблением наркотиков и спиртного.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

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#квартиры
#указ
#меры
#владимир зеленский
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Въехавшие в зону ЧС белгородцы не получат выплату в случае происшествия
27 мая 2024, 13:52

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить блокировку дорог и подъездов к населенным пунктам с введенным режимом ЧС и усилить их охрану, чтобы предотвратить проезд посторонних.
Это поручение он дал на еженедельном оперативном совещании правительства региона 27 мая, пишет mk.ru.

Кроме того, власти Белгородской области намерены бороться с нарушителями, отказывая им в материальной поддержке.

«Если человек игнорирует наши предупреждения о невозможности пребывания в этих населенных пунктах и решает проехать, мы рассмотрим вопрос о неоказании помощи в случае повреждения личного транспорта. В случае получения ранения или гибели финансовая помощь также не будет оказана», — заявил Гладков.
Он добавил, что дело не в деньгах: глава региона просто не видит других способов убедить людей задуматься о своей безопасности.

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ПВО Белгорода сбила украинский самолёт Миг-29 южнее Волчанска

В Минобороны раскрыли подробности ночного обстрела Белгорода

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#минобороны
#пво
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ПВО Белгорода сбила украинский самолёт Миг-29 южнее Волчанска
27 мая 2024, 13:42

Фото: iStock/Dragunov1981

Белгородская система ПВО сбила украинский самолёт Миг-29 в районе Волчанска, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, боевой самолёт Вооружённых сил Украины был сбит южнее Волчанска. По нему отработали три ракеты С400, запущенные из Белгородской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российские силы ПВО сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над РФ. Шесть вражеских дронов сбито и перехвачено над территорией Орловской области. При этом четыре беспилотника уничтожили в небе над Краснодарским краем. Ещё по одному украинскому БПЛА сбито над Брянской и Белгородской областями.

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Вылечим от наркомании: Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского

МО: ВС РФ освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области
#белгородская область
#пво
#всу
#харьковская область
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Вылечим от наркомании: Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского
Кадыров заявил о необходимости вылечить Зеленского от наркозависимости
27 мая 2024, 13:29

Фото: Официальный сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров «поручил» вылечить от наркозависимости президента Украины Владимира Зеленского.
В беседе с Telegram-каналом SHOT Кадыров заявил, что «поручил» вырыть для Зеленского яму, в котором ему устроят самодельный «рехаб» и излечат от наркотической зависимости.

На вопрос о том, будут ли там кормить президента Украины, глава Чечни, смеясь, ответил, что его посадят на диету. «Приведем в сознание», — заключил глава Чечни.

Напомним, 21 мая 2024 года истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В апреле в стране должны были пройти выборы, однако, Зеленский отменил их из-за спецоперации.

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#владимир зеленский
#рамзан кадыров
#наркотики
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МО: ВС РФ освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области
27 мая 2024, 13:06

Фото: iStock/zim286

Российские силы освободили село Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, населённый пункт Ивановка освободили подразделения группировки войск «Запад».

Вчера в Министерстве обороны РФ также сообщали об освобождении села Берестовое в Харьковской области.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о нынешней обстановке на полях специальной военной операции. Эксперт назвал самые горячие точки СВО, а также выдвинул свои прогнозы на будущее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#вс рф
#всу
#харьковская область
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