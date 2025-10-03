Чернобыльская зона превратилась в убежище для уклоняющихся от мобилизации украинцев

03 октября 2025, 19:23

Уклоняющиеся от мобилизации украинцы прячутся в зоне Чернобыльской АЭС

Фото: iStock/Blinoff

С началом СВО на Украине возник неожиданный феномен: Чернобыльская зона отчуждения, покинутая десятилетия назад после аварии на АЭС, вновь стала обитаемой. Здесь находят убежище мужчины призывного возраста, стремящиеся избежать мобилизации.





Весной 2024 года появились первые сообщения о том, что территория вокруг Чернобыля превращается в «серую зону» для тех, кто боится повестки. Сегодня в соцсетях уже активно распространяются видео, где новые «жильцы зоны» демонстрируют свой быт и укрытия в заброшенных домах. Один из таких роликов набрал десятки тысяч просмотров: автор показал, как обустроил жильё в пустующем селе.



Однако жизнь в зоне отчуждения сопряжена с рядом рисков. Дым из трубы может выдать присутствие человека, а беспилотники позволяют быстро обнаружить скрытые дома. Тем не менее, по оценкам источников, в Чернобыльскую зону за последние два года переселились несколько тысяч человек. Реальное число может быть значительно больше, так как многие делают это нелегально, передаёт «Московский комсомолец».



Замминистра социальной политики Украины Дарья Марчак ранее заявила, что часть переселенцев мотивирована возможностью получать госвыплаты за проживание в загрязнённых территориях. Но с 2025 года право на такие льготы сохранится лишь у тех, кто жил там с 1986 по 1993 год.



Военный блогер Михаил Звинчук уверен, что дело не в социальных пособиях:





«Работники ТЦК туда заезжают нечасто, поэтому в зоне отчуждения можно вполне успешно скрываться от призыва. Тем более, что уровень радиационного загрязнения на большей её части мало чем отличается от стандартного, и находиться там вполне безопасно».