ТЦК оставили жителей Сумской области без продуктов и медицинской помощи

Фото: iStock/Olena_Z

Жители Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи из-за мобилизации в регионе, проводимой ТЦК (аналог российских военкоматов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.



Отмечается, что такая ситуация сложилась в приграничных населенных пунктах, подконтрольных ВСУ.

«Местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», — сказал собеседник агентства.
Также он подчеркнул, что части украинские военные, находящиеся в этих районах, бездействуют.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ приняло решение перебросить на сумское направление 22-й отдельный батальон специального назначения из состава президентской бригады.
Лидия Пономарева

