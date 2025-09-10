ТЦК оставили жителей Сумской области без продуктов и медицинской помощи

10 сентября 2025, 09:55

ТАСС: жители Сумской области остались без продуктов и больниц из-за мобилизации

Фото: iStock/Olena_Z

Жители Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи из-за мобилизации в регионе, проводимой ТЦК (аналог российских военкоматов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





Отмечается, что такая ситуация сложилась в приграничных населенных пунктах, подконтрольных ВСУ.

«Местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», — сказал собеседник агентства.