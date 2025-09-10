ТЦК оставили жителей Сумской области без продуктов и медицинской помощи
ТАСС: жители Сумской области остались без продуктов и больниц из-за мобилизации
Жители Сумской области остались без продуктов и медицинской помощи из-за мобилизации в регионе, проводимой ТЦК (аналог российских военкоматов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Отмечается, что такая ситуация сложилась в приграничных населенных пунктах, подконтрольных ВСУ.
«Местные жители остались без продовольствия и больниц из-за того, что всех водителей, подвозивших в местные магазины провизию, и медиков мобилизовали ТЦК», — сказал собеседник агентства.Также он подчеркнул, что части украинские военные, находящиеся в этих районах, бездействуют.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ приняло решение перебросить на сумское направление 22-й отдельный батальон специального назначения из состава президентской бригады.