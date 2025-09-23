Украинцы взяли штурмом ТЦК и помогли трем мобилизованным в ряды ВСУ мужчинам сбежать
«РВ»: В Ивано-Франковске неизвестные атаковали ТЦК и освободили трех мобилизованных
Неизвестные напали на территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Калуш Ивано-Франковской области. В результате сбежали трое военнообязанных, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на областной ТЦК.
Инцидент произошел 22 сентября 2025 года. Уточняется, что группа нападавших успешно скрылась и избежала задержания. В ТЦК заявили, что виновники происшествия будут найдены и привлечены к ответственности.
Командование ВСУ отправляет на смерть группы из отловленных ТЦК украинцев в ДНР
Всеобщую мобилизацию на Украине объявили еще в феврале 2022 года, затем ее неоднократно продлевали. Киевская власть делает все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, а те прибегают к различным уловкам, чтобы не отправляться на фронт.
Ранее сообщалось, что насильно призванные жители Украины начинают обращаться за помощью через чат-бот, созданный российскими волонтерами, находясь прямо в ТЦК.