Украинцы взяли штурмом ТЦК и помогли трем мобилизованным в ряды ВСУ мужчинам сбежать

23 сентября 2025, 00:40

«РВ»: В Ивано-Франковске неизвестные атаковали ТЦК и освободили трех мобилизованных

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Неизвестные напали на территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Калуш Ивано-Франковской области. В результате сбежали трое военнообязанных, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») со ссылкой на областной ТЦК.





Инцидент произошел 22 сентября 2025 года. Уточняется, что группа нападавших успешно скрылась и избежала задержания. В ТЦК заявили, что виновники происшествия будут найдены и привлечены к ответственности.



