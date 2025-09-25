На Украине начнут автоматически ставить мужчин на воинский учёт
Минобороны Украины объявило об автоматизации процесса постановки и снятия граждан с воинского учета. Соответствующее решение в четверг приняло правительство страны, передаёт РИА Новости.
Согласно новым правилам, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее не стояли на воинском учете, будут автоматически поставлены на него. Это позволит значительно упростить и ускорить учётный процесс.
Кроме того, теперь взятие на учёт допризывников с 17 лет возможно дистанционно – через мобильное приложение «Резерв+». Прохождение военно-врачебной комиссии для постановки на учёт стало необязательным. Автоматизирован и процесс снятия с воинского учета для тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.
В Минобороны подчеркнули, что введённые меры направлены на повышение эффективности работы с военным резервом и оптимизацию мобилизационного потенциала страны.
