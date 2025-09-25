На Украине начнут автоматически ставить мужчин на воинский учёт

25 сентября 2025, 20:07

МО Украины: мужчин 25-60 лет будут автоматически ставить на воинский учёт

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Минобороны Украины объявило об автоматизации процесса постановки и снятия граждан с воинского учета. Соответствующее решение в четверг приняло правительство страны, передаёт РИА Новости.