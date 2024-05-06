Черноморский флот уничтожил пять морских безэкипажных дронов ВСУ

Видео: Минобороны России
Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил пять украинских безэкипажных катера у северо-западного побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны Украины.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте дополнительные средства для нейтрализации беспилотников. На корабли будут установлены дополнительные огневые средства, в том числе крупнокалиерные пулемётные стрелковые комплексы, которые предназначены для поражения украинских дронов.
Минобороны в этот день также сообщало о взятии под контроль двух населённых пунктов в зоне СВО. Речь идёт о Котляровке в Харьковской области и Соловьёво в ДНР.
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Анастасия Чинкова