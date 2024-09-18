Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной обстановке на Купянском направлении фронта.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале генштаба.
По информации украинского военного командования, ситуация на данном направлении остаётся сложной, что подтверждается активными боевыми действиями и значительным напряжением в регионе. В сообщении подчеркивается, что военные продолжают контролировать обстановку и предпринимают меры для поддержания обороноспособности.
Ситуация на Купянском направлении стала предметом внимания как в украинских, так и в международных источниках, учитывая стратегическое значение этого района на фронте.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил цель операции как «защиту людей, которые на протяжении восьми лет страдают от издевательств и геноцида со стороны киевского режима». По его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также привлечь к ответственности всех военных преступников, виновных в «кровавых преступлениях против мирных жителей» Донбасса.
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По информации украинского военного командования, ситуация на данном направлении остаётся сложной, что подтверждается активными боевыми действиями и значительным напряжением в регионе. В сообщении подчеркивается, что военные продолжают контролировать обстановку и предпринимают меры для поддержания обороноспособности.
Ситуация на Купянском направлении стала предметом внимания как в украинских, так и в международных источниках, учитывая стратегическое значение этого района на фронте.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин объяснил цель операции как «защиту людей, которые на протяжении восьми лет страдают от издевательств и геноцида со стороны киевского режима». По его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также привлечь к ответственности всех военных преступников, виновных в «кровавых преступлениях против мирных жителей» Донбасса.
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Елена Перлова