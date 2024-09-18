Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что наступление российских войск в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области может привести к военному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В интервью журналисту Александру Шелесту на YouTube Стариков подчеркнул, что усиленное давление российских сил на этих направлениях значительно ослабляет позиции ВСУ.
По его словам, украинская армия сталкивается с недостатком ресурсов и стратегических резервов для эффективной обороны, что усугубляет ситуацию на фронте.
Стариков также отметил, что, если наступление продолжится такими же темпами, ВСУ рискуют понести значительные потери, что приведет к тяжелым последствиям для Украины.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку офицерского состава, сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, ситуация с недостатком офицеров становится серьезной проблемой для обороноспособности страны.
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По его словам, украинская армия сталкивается с недостатком ресурсов и стратегических резервов для эффективной обороны, что усугубляет ситуацию на фронте.
Стариков также отметил, что, если наступление продолжится такими же темпами, ВСУ рискуют понести значительные потери, что приведет к тяжелым последствиям для Украины.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку офицерского состава, сообщил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. По его словам, ситуация с недостатком офицеров становится серьезной проблемой для обороноспособности страны.
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Елена Перлова