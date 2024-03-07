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Командование украинских Вооружённых сил совершило ряд существенных ошибок в планировании обороны Авдеевки, что привело к значительным упущениям в укреплении оборонительных рубежей на ключевом участке фронта. Об этом сообщает авторитетное издание Business Insider.
Как говорится в статье, украинские военные начали укреплять оборонительные линии у Авдеевки всего три месяца назад, достигнув при этом лишь очень скромных успехов. Цитата: «Были вырыты лишь элементарные окопы, но не более того».
Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский признал, что военные командиры уделяют недостаточное внимание оборонительным рубежам. Сказывается и нехватка личного состава, и оборудования. В результате строительство укреплений значительно отстаёт от графика.
Киев уже несколько месяцев находится в ожидании помощи от США, которую задерживают в Конгрессе.
В то же время опрошенные газетой аналитики отмечают, что замедление темпов российского наступления может дать Украине дополнительное время для укрепления позиций. Однако пока неясно, удастся ли украинским войскам воспользоваться этой возможностью.
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Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский признал, что военные командиры уделяют недостаточное внимание оборонительным рубежам. Сказывается и нехватка личного состава, и оборудования. В результате строительство укреплений значительно отстаёт от графика.
«Для сравнения, Россия начала разрабатывать свою оборонительную стратегию на юге Украины более чем за полгода до контрнаступления ВСУ, укрепив позиции многоуровневыми угрозами и препятствиями — минами, «зубами дракона», противотанковыми рвами и траншеями», — пишет издание.Украинские военные собирают деньги с жителей всенародным сбором, чтобы приобрести необходимую технику. Её закупка обходится недёшево: пара экскаватор и грузовик вместе стоят свыше 70 000 долларов.
Киев уже несколько месяцев находится в ожидании помощи от США, которую задерживают в Конгрессе.
В то же время опрошенные газетой аналитики отмечают, что замедление темпов российского наступления может дать Украине дополнительное время для укрепления позиций. Однако пока неясно, удастся ли украинским войскам воспользоваться этой возможностью.
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Сергей Калугин