Американский телеканал CNN рассказал правду, опубликовав сюжет о солдатах ВСУ, которые прячутся за спинами мирных жителей в Часовом Яре, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в социальной сети X.