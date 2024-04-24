Четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине

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МИД Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, которые отправились воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель министерства, передает РИА Новости.
«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — заявил собеседник агентства.Бразильское правительство точно не знает, сколько их граждан пожелали воевать на Украине, но отмечает, что связалось с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь.
Принимать решение о репатриации останков погибших бразильцев будут их родственники. Согласно действующему законодательству, власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы.
По данным в местных СМИ, все добровольцы провели меньше трёх месяцев на фронте.
После начала специальной военной операции на Украине туда отправилось множество наёмников. Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении наёмников и фиксировало их присутствие в зоне спецоперации.
Как заметили корреспонденты издания, в западных странах Запада становится больше могил погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется их граждан.
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Алина Юрчак