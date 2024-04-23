В Норвегии ужаснулись темпами совершенствования ВС РФ

Фото: iStock/zim286
Скорость совершенствования армии России превзошла все ожидания.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен.
По его словам, Россия может выпускать больше оружия по сравнению с прошлым годом. ВС РФ перестроились таким образом, что санкции не произвели эффекта, которого ожидали от них на Западе, подчеркнул он.
Военачальник добавил, что поддержка Украины — это его «главный приоритет» на текущий год. Он отметил, что без дополнительной помощи со стороны европейских стран Киев рискует оказаться в реальной опасности, передает Breaking Defense.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году на базу ВС РФ поступят первые образцы ЗРК нового поколения С-500.
Читайте также:
Российские войска взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки — видео
ВС РФ ликвидировали майора контрразведки СБУ Друзя ударом по гостинице в Чернигове
МВД РФ предложило оборудовать укрытиями от беспилотников детские лагеря и места массового пребывания детей
По его словам, Россия может выпускать больше оружия по сравнению с прошлым годом. ВС РФ перестроились таким образом, что санкции не произвели эффекта, которого ожидали от них на Западе, подчеркнул он.
Военачальник добавил, что поддержка Украины — это его «главный приоритет» на текущий год. Он отметил, что без дополнительной помощи со стороны европейских стран Киев рискует оказаться в реальной опасности, передает Breaking Defense.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в этом году на базу ВС РФ поступят первые образцы ЗРК нового поколения С-500.
Читайте также:
Российские войска взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки — видео
ВС РФ ликвидировали майора контрразведки СБУ Друзя ударом по гостинице в Чернигове
МВД РФ предложило оборудовать укрытиями от беспилотников детские лагеря и места массового пребывания детей
Алёна Самарева