Украинские боевики убили четырёх женщин сбросом взрывчатки с дрона

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ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на машину с мирными жителями в Запорожской области, пишет РИА Новости.
По данным представителей экстренных служб, атака произошла в районе поселка Мирное. В результате погибли четыре человека. Все погибшие — женщины.
Информацию о смерти местных жительниц в тылу зоны боевых действий, на севере от Мелитополя, также подтвердили в Telegram-канале сенатор от области Дмитрий Рогозин.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об обстрелах ВСУ города Токмак в Запорожской области.
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Информацию о смерти местных жительниц в тылу зоны боевых действий, на севере от Мелитополя, также подтвердили в Telegram-канале сенатор от области Дмитрий Рогозин.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об обстрелах ВСУ города Токмак в Запорожской области.
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Алёна Самарева