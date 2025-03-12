Четыре человека погибли после атаки ВСУ на комбикормовый завод в Курской области

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Жизни четырех человек унесла атака со стороны ВСУ на комбикормовый завод в Курской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов. Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них – трое мужчин и одна женщина», — сказано в публикации чиновника.Хинштейн добавил, что одного из сотрудников сейчас госпитализируют с тяжелыми ранениями. Еще одному человеку оказали помощь на месте, резюмировал глава региона.
Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Курской области.
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