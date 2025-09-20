Четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

20 сентября 2025, 17:29

Губернатор Федорищев: при атаке БПЛА ВСУ погибли четыре жителя Самарской области

Фото: iStock/Iulianna Est

В результате ночной атаки дронов ВСУ на Самарскую область погибли четыре человека. Об этом в своем блоге сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.