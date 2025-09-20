Четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
В результате ночной атаки дронов ВСУ на Самарскую область погибли четыре человека. Об этом в своем блоге сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
По словам губернатора, еще один человек пострадал. Врачи делают все для восстановления его здоровья, добавил Федорищев.
Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная, заключил глава региона.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
