Четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на Самарскую область

Губернатор Федорищев: при атаке БПЛА ВСУ погибли четыре жителя Самарской области
Фото: iStock/Iulianna Est

В результате ночной атаки дронов ВСУ на Самарскую область погибли четыре человека. Об этом в своем блоге сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.



По словам губернатора, еще один человек пострадал. Врачи делают все для восстановления его здоровья, добавил Федорищев.

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная, заключил глава региона.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

