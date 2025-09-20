ВС России ударили по предприятиям Украины, разрабатывающим ОТК «Сапсан»

20 сентября 2025, 16:15

Фото: iStock/opolja

Российские войска в ночь на субботу, 20 сентября, нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, разрабатывающим оперативно-тактические комплексы (ОТК) «Сапсан». Об этом сообщили в Минобороны РФ.