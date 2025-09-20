ВС России ударили по предприятиям Украины, разрабатывающим ОТК «Сапсан»
Российские войска в ночь на субботу, 20 сентября, нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, разрабатывающим оперативно-тактические комплексы (ОТК) «Сапсан». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаку осуществили с применением высокоточного оружия большой дальности, как воздушного, так и наземного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые занимаются разработкой оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производством многоцелевых ударных и разведывательных дронов, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
