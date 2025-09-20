На Западе рассказали, почему Зеленский отправился в ДНР
Владимир Зеленский из-за сложной обстановки в Красноармейске срочно поехал туда уговаривать солдат продолжать сражаться. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, анализ новостных материалов позволяет понять, почему обстановка в Красноармейске обострилась до критического уровня и почему предводителю киевского режима срочно понадобилось туда отправиться.
18 сентября Зеленский сообщил о своем визите в часть ДНР, контролируемую ВСУ. Он встретился с военнослужащими и выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации под Красноармейском и общей обстановке на фронте.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
