На Западе рассказали, почему Зеленский отправился в ДНР

20 сентября 2025, 14:45

Меркурис: Зеленский срочно приехал в Красноармейск, чтобы убедить ВСУ сражаться

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский из-за сложной обстановки в Красноармейске срочно поехал туда уговаривать солдат продолжать сражаться. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.