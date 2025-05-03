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Четыре человека пострадали в результате атаки украинских дронов в Брянской области. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, все произошло в Новой Погощи. Ранения получили водитель автолавки и три женщины. Противник использовал дроны-камикадзе, добавил чиновник.
«К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал в Telegram-канале губернатор.Населенный пункт Новая Погощь, куда ударили неонацисты, находится в Суземском районе региона. Российская спецоперация по защите мирных граждан от киевского режима продолжается.
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Никита Кротов