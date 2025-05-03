Сальдо пригрозил ВСУ ответом в случае несоблюдения Киевом перемирия на День Победы

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Россия незамедлительно ответит боевикам ВСУ, если Киев не будет блюсти перемирие в Дни Победы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«…Мы готовы соблюдать перемирие только при условии, что враг также будет его придерживаться. Если же киевский режим продолжит обстрелы, ответ будет незамедлительным», — прокомментировал губернатор.
Сальдо назвал решение президента России Владимира Путина о перемирии в Дни Победы сильным шагом.
Глава государства объявил перемирие с нуля часов ночи с 7 на 8 мая до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. По мнению российской стороны, Киеву нужно последовать примеру Москвы. Отмечено, что ВС РФ готовы к адекватному ответу в случае нарушений со стороны Украины.
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