Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Расширение буферной зоны в Сумской области, продвижение ВС РФ под Покровском и Торецком: последние новости СВО на 3 мая

Расширение буферной зоны в Сумской области, продвижение ВС РФ под Покровском и Торецком: последние новости СВО на 3 мая

Фото: iStock/tanyss

Фото: iStock/tanyss

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки через границу, проходящую в лесной местности, в сторону Гоптаровки пыталась пройти группа из 18 военнослужащих ВСУ. В ходе столкновения с противником и применения различных видов оружия ВС РФ захвачено 11 человек личного состава ВСУ, а остальные были ликвидированы.

На Сумском направлении Вс РФ продолжают расширение буферной зоны, постепенно окидывая ВСУ вглубь украинской территории. Общее продвижение российских военных на Сумском направлении составило более 1600 метров.

На участке Волчанского направления штурмовые подразделения РФ, преодолев ожесточённое сопротивление противника, заняли позиции в городской черте и в близлежащих лесных зонах.

Боец Баркас рассказал, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ
Боец Баркас рассказал, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ

Торецкое направление


На западном направлении в районе Торецка был достигнут значительный успех. Российские войска, начав наступление от Тарасовки, продвинулись на пять километров к северу и вытеснили украинские войска из Новоленовки.

Это позволяет российским военным планировать наступление на Яблоновку и Александро-Калиново, что может привести к блокированию украинских подразделений в Щербиновке, Катериновке и Клебан-Быке. Кроме того, российские войска подошли к Новой Полтавке и находятся на подступах к Романовке, до которой осталось менее двух километров.

Краснолиманское направление


На данном направлении российские военные продолжают развивать успех после освобождения населённого пункта Новый и продвигаются к окраинам Липового.

В то же время в населённых пунктах Редкодуб и Новомихайловка идут встречные бои. Также сообщается о продвижении российских войск в сторону Петровского от Макеевки. К востоку от Катериновки отмечается расширение зоны контроля ВС РФ.

Угледарское направление


В этом районе основные боевые действия разворачиваются в населённых пунктах Вольное Поле, Шевченко и Весёлое. Украинские военные пытаются занять позиции в Весёлом, но ВС РФ оказывают ожесточённое сопротивление.

На юго-восточной границе населённого пункта Богатырь продолжаются боевые действия, но пока рано утверждать, что село полностью находится под контролем РФ.

Обломки украинского БПЛА вызвали пожар в Тамани
Обломки украинского БПЛА вызвали пожар в Тамани

Покровское направление


В Зверево продолжаются ожесточённые столкновения, но пока нет информации о полном освобождении населённого пункта. В районе Покровска, вопреки информации о возможном нападении, скорее всего, имела место разведка боем, которую провели российские диверсионно-разведывательные группы на южной окраине города. В то же время украинские войска в Покровске находятся под постоянными интенсивными обстрелами артиллерии и авиаударами.

Севернее, в окрестностях Зелёного и Даченского, российские военные ведут боевые действия, продвигаясь к Новоукраинке и Чунишино. В то же время на юге продолжаются столкновения в Котляровке, Орехово и Богдановке. В Елизаветовке ВС РФ успешно противостоят контратакам противника, укрепляя свои позиции на восточной границе Малиновки.

Читайте также:

ВС России уничтожили в Черном море быстроходный катер производства США

Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток»

«Явно переели Украины»: Пушков раскрыл, что в Польше готовится для украинцев
#военные
#всу
#вс рф
#разведка
#украина
#статьи
«Явно переели Украины»: Пушков раскрыл, что в Польше готовится для украинцев
Пушков: украинцы со своими запросами испытывают терпение поляков и раздражают их
03 мая 2025, 06:54

Фото: iStock/Ruma Aktar

Польские граждане испытывают растущее раздражение из-за требований и поведения украинских беженцев. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.
Пушков отметил, что попытки европейских элит навязать солидарность с Украиной вызывают естественное отторжение у части общества, уставшего от постоянного акцента на украинской повестке.

«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели. Польский национализм, подточенный официальной доктриной и пребыванием Польши в либерал-глобалистском ЕС, тем не менее никуда не исчез. Причем в данном случае он выглядит как возвращение к здравому смыслу, неизбежная коррекция евролиберального дискурса, уже навязшего у части поляков в зубах», — объяснил он.
Актера Верника может ждать штраф в двукратном размере или административный арест
Актера Верника может ждать штраф в двукратном размере или административный арест
Сенатор подчеркнул, что Польша, несмотря на интеграцию в ЕС, сохраняет национальную идентичность, что усугубляет конфликт интересов с прибывшими украинцами.

15 апреля польский премьер-министр Дональд Туск заявил о желании зарабатывать на восстановлении Украины. Он объяснил, что Польша не станет и дальше оказывать помощь «наивным образом», но намерена жёстко отстаивать свои интересы и зарабатывать.

«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», — объявил тогда глава польского правительства.
Читайте также:

Солдаты ВСУ отметят с британцами победу над фашизмом на параде в Лондоне

Актера Верника может ждать штраф в двукратном размере или административный арест

В Новороссийске силы РФ отражают атаку БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ
#конфликт
#страны
#telegram
#польша
#ес
#пушков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Солдаты ВСУ отметят с британцами победу над фашизмом на параде в Лондоне
ВСУ присоединятся к лондонскому параду в честь победы над нацистской Германией
03 мая 2025, 05:21

Фото: iStock/Elena Zolotova

Украинские военные совместно с британскими подразделениями примут участие в параде в Лондоне, посвящённом 80-летию Победы над нацизмом. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает РИА Новости. Мероприятие призвано почтить ветеранов Второй мировой войны и подчеркнуть роль современных украинских сил в «борьбе за свободу».
«Спустя 80 лет после дня Победы в Европе мы будем чествовать ветеранов войны, наше величайшее поколение... Уместно, что украинские вооруженные силы, которые сейчас сражаются на передовой линии свободы, будут представлены на мероприятии в понедельник», — сказал Хили.
Более тысячи военнослужащих Великобритании должны пройти в памятном шествии. В апреле посольство России в Лондоне указало, что не ждет от британцев приглашения на такие мероприятия, напомнив об антироссийской политике государства.

В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ
В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ
В Кремле неоднократно заявляли, что западные страны искажают историческую правду, принижая вклад СССР в разгром нацизма. Президент Владимир Путин не раз подчёркивал необходимость защиты исторической памяти о решающей роли советского народа в Победе.

Вчера сообщалось, что Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, подчеркнув, что США внесли наибольший вклад в разгром нацизма. Президент США также заявил, что его страна одержала главную победу и в Первой мировой войне, а 11 ноября теперь станет соответствующим памятным днем.

Читайте также:

В Новороссийске силы РФ отражают атаку БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ

Обломки украинского БПЛА вызвали пожар в Тамани

Россиянам пригрозили тюрьмой и миллионным штрафом за сбор некоторых грибов
#военные
#владимир путин
#президент
#ссср
#страны
#мероприятия
#министр
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новороссийске силы РФ отражают атаку БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ
03 мая 2025, 03:20

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В акватории Новороссийска силы ПВО и флота отражают атаку украинских беспилотников и безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани, ссылаясь на заявление главы города Андрея Кравченко.
Детали инцидента, включая количество задействованных средств поражения и масштаб угрозы, пока не раскрываются. Оперативные службы и военные находятся в режиме повышенной готовности для предотвращения возможных последствий.

Пресс-служба оперштаба напомнила жителям о запрете съемки беспилотников и работы системы ПВО.

«Публикация подобных кадров может вскрыть позиции Вооруженных сил РФ – привести к повторным атакам противника на военные и гражданские объекты, повлечь угрозу жизни и здоровью, а также уголовную ответственность», — пояснили в Telegram-канале.
В ночь со 2 на 3 мая также сообщалось, что обломки украинских беспилотников упали в станице Тамань Краснодарского края, вызвав пожар в районе Сухого озера и повредив частный дом.

Читайте также:

В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ

Госдеп одобрил контракт свыше $300 млн на обслуживание F-16 для Украины

В США перевернулась фура, на автотрассу высыпались монеты на сотни тысяч долларов
#военные
#заявление
#пво
#telegram
#рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обломки украинского БПЛА вызвали пожар в Тамани
Из-за обломков БПЛА ВСУ начался пожар в Тамани, поврежден частный дом
03 мая 2025, 02:49

Фото: iStock/Dragon Claws

Обломки украинских беспилотников упали в станице Тамань Краснодарского края, вызвав пожар в районе Сухого озера и повредив частный дом. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани через свой Telegram-канал.
«В станице Тамань Темрюкского района обломки беспилотников украинского режима упали по двум адресам», — передала пресс-служба.
В обоих случаях пострадавших нет. На месте работают пожарные и экстренные службы.

В первом инциденте обломки спровоцировали возгорание, которое оперативно локализовали. Тушение огня производят пожарные расчеты. По второму адресу падения БПЛА ВСУ — разрушена часть жилого строения. Администрация Темрюкского района пообещала помочь в восстановлении дома.

В ночь со 2 на 3 мая также сообщалось, что российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два города и три района Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены крыши двух домов в поселке Целина, несколько жителей эвакуированы.

Читайте также:

ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских военнопленных

Судья ООН получила срок за принуждение к рабскому труду в Великобритании

«Мир перевернулся на 180 градусов!»: Анна Заворотнюк выложила новые кадры с сыном, которому исполнился месяц
#пожар
#дом
#пожарные
#возгорание
#администрация
#оперативный штаб
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе вспыхнул пожар в доме после атаки беспилотников ВСУ
Слюсарь: В Ростовской области силы ПВО отражают воздушную атаку, сбиты БПЛА ВСУ
03 мая 2025, 02:17

Фото: iStock/Bilanol

Российские системы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на два города и три района Ростовской области. В результате падения обломков дронов повреждены крыши двух домов в поселке Целина, несколько жителей эвакуированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Воздушные цели были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. В одном из домов, где произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, проживала семья — ее успешно вывели из зоны опасности. Второе поврежденное здание оказалось нежилым.

«Из дома с загоревшейся кровлей эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей. К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных. Им будет оказана необходимая помощь», — пояснил Слюсарь.
На место инцидента выехали оперативные службы и глава администрации Целинского района Оксана Косенко для оценки последствий и оказания помощи.

Читайте также:

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли с 00:45 мск

ФСБ рассказала об убийстве британцами тысяч советских военнопленных

«Мир перевернулся на 180 градусов!»: Анна Заворотнюк выложила новые кадры с сыном, которому исполнился месяц
#возгорание
#пво
#помощь
#семья
#бпла
#человек
#люди
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате