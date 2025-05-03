Расширение буферной зоны в Сумской области, продвижение ВС РФ под Покровском и Торецком: последние новости СВО на 3 мая

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ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курская и Белгородская области
За минувшие сутки через границу, проходящую в лесной местности, в сторону Гоптаровки пыталась пройти группа из 18 военнослужащих ВСУ. В ходе столкновения с противником и применения различных видов оружия ВС РФ захвачено 11 человек личного состава ВСУ, а остальные были ликвидированы.
На Сумском направлении Вс РФ продолжают расширение буферной зоны, постепенно окидывая ВСУ вглубь украинской территории. Общее продвижение российских военных на Сумском направлении составило более 1600 метров.
На участке Волчанского направления штурмовые подразделения РФ, преодолев ожесточённое сопротивление противника, заняли позиции в городской черте и в близлежащих лесных зонах.
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Торецкое направление
На западном направлении в районе Торецка был достигнут значительный успех. Российские войска, начав наступление от Тарасовки, продвинулись на пять километров к северу и вытеснили украинские войска из Новоленовки.
Это позволяет российским военным планировать наступление на Яблоновку и Александро-Калиново, что может привести к блокированию украинских подразделений в Щербиновке, Катериновке и Клебан-Быке. Кроме того, российские войска подошли к Новой Полтавке и находятся на подступах к Романовке, до которой осталось менее двух километров.
Краснолиманское направление
На данном направлении российские военные продолжают развивать успех после освобождения населённого пункта Новый и продвигаются к окраинам Липового.
В то же время в населённых пунктах Редкодуб и Новомихайловка идут встречные бои. Также сообщается о продвижении российских войск в сторону Петровского от Макеевки. К востоку от Катериновки отмечается расширение зоны контроля ВС РФ.
Угледарское направление
В этом районе основные боевые действия разворачиваются в населённых пунктах Вольное Поле, Шевченко и Весёлое. Украинские военные пытаются занять позиции в Весёлом, но ВС РФ оказывают ожесточённое сопротивление.
На юго-восточной границе населённого пункта Богатырь продолжаются боевые действия, но пока рано утверждать, что село полностью находится под контролем РФ.
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Покровское направление
В Зверево продолжаются ожесточённые столкновения, но пока нет информации о полном освобождении населённого пункта. В районе Покровска, вопреки информации о возможном нападении, скорее всего, имела место разведка боем, которую провели российские диверсионно-разведывательные группы на южной окраине города. В то же время украинские войска в Покровске находятся под постоянными интенсивными обстрелами артиллерии и авиаударами.
Севернее, в окрестностях Зелёного и Даченского, российские военные ведут боевые действия, продвигаясь к Новоукраинке и Чунишино. В то же время на юге продолжаются столкновения в Котляровке, Орехово и Богдановке. В Елизаветовке ВС РФ успешно противостоят контратакам противника, укрепляя свои позиции на восточной границе Малиновки.
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