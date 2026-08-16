Четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ в ЛНР

16 августа 2026, 19:41

Глава ЛНР Пасечник: четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ, один мертв

Фото: istockphoto/Motortion

В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Луганской Народной Республики за минувшие сутки один человек погиб и еще четверо получили ранения. Об этом в Макс сообщил глава региона Леонид Пасечник.