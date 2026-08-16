Четыре человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ в ЛНР
В результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Луганской Народной Республики за минувшие сутки один человек погиб и еще четверо получили ранения. Об этом в Макс сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Наиболее трагический инцидент произошел в Белокуракинском муниципальном округе, где дрон-камикадзе атаковал гражданский грузовой автомобиль «Газель». Водитель машины, являвшийся уроженцем Ростова-на-Дону, скончался на месте от полученных травм.
В Лисичанске под удар БПЛА попал автомобиль-водовоз, принадлежащий региону-шефу республики Татарстан. В результате взрыва ранения средней степени тяжести получили двое мужчин в возрасте 33 и 44 лет. Обоих госпитализировали.
Также атакам подверглись жилые и гражданские объекты в других районах. В Сватовском муниципальном округе беспилотник нанес удар по многоквартирному жилому дому — пострадала 66-летняя местная жительница. Кроме того, на автодороге в Новопсковском муниципальном округе дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего ранило 42-летнего водителя. Глава республики уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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