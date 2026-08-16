ВСУ впервые используют британские БПЛА для ударов по России, пишут СМИ
Украинские военные впервые задействовали беспилотные летательные аппараты британского производства для нанесения ударов в глубине территории России. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Вооружённых силах Украины.
Как отмечается в публикации, дроны, разработанные двумя британскими компаниями, поставили Киеву и используются для дальних атак. Собеседники издания уточнили, что такие БПЛА применялись в течение последних шести месяцев, в том числе для ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Среди упомянутых аппаратов — дрон Nyan, произведённый дочерней структурой BAE Systems.
В Москве неоднократно подчёркивали, что поставки западного оружия Украине препятствуют мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что ответные удары по украинской территории являются более мощными и наносят серьёзный ущерб.
Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что любые военные грузы, направляемые Киеву, рассматриваются как законные цели для российской армии. В Кремле также отмечали, что дальнейшее накачивание Украины вооружениями не способствует переговорному процессу и несёт негативные последствия.
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