ВСУ впервые используют британские БПЛА для ударов по России, пишут СМИ

16 августа 2026, 12:42

Times: ВСУ впервые используют БПЛА Великобритании для ударов по России

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Украинские военные впервые задействовали беспилотные летательные аппараты британского производства для нанесения ударов в глубине территории России. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Вооружённых силах Украины.