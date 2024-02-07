Четыре дома повреждены при обстреле белгородского села Новая Таволжанка

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Украинская сторона атаковала село Новая Таволжанка в белгородской области, обстрелом повреждены четыре частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в одном из домов снаряд повредил хозпостройку. При этом в остальных пострадали крыши, окна и фасады. Также поврежден один автомобиль. Специалисты продолжают подворовой обход для выявления повреждений после обстрела ВСУ.
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