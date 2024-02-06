Село Волоконовка Белгородской области подверглось атаке двух беспилотников ВСУ

Фото: istock / NiseriN
Село Волоконовка Чернянского района Белгородской области атаковали два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте», - написал Гладков.Второй беспилотник ликвидировали в воздухе. В результате атаки никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.
Читайте также:
Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал белгородское село Новая Таволжанка
Алина Юрчак