Фото: iStock/reflection_art
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что большая часть украинцев недовольна текущим правительством и поддерживает Россию в рамках СВО. Об этом информирует «КП».
«Много бизнесменов и чиновников. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена», — заявил он.
Лебедев отметил, что они не просят оплаты за свои действия, руководствуясь желанием ускорить приход Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что часть мобилизованных украинских заключенных, которые присоединяются к ВСУ, подписывают контракт лишь с одной целью — получить свободу. Отмечается, что после этого многие из мобилизованных отказываются выполнять боевые задачи.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также:
Стало известно, что украинские наемники насилуют мирных жителей под Курском
В ДНР оценили продвижение ВС России на Красноармейском направлении
В Курской области ВС РФ сорвали ротацию ВСУ
Дарья Осипова