Член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в ближайшем будущем.
В интервью РБК-Украина он выразил обеспокоенность текущей ситуацией на фронте и отметил, что Украина может утратить контроль над еще большей частью своих территорий.
Рахманин указал на значительные потери среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отметил, что на момент начала российской спецоперации Украина имела больше танков, чем многие европейские страны. Однако в свете продолжающихся боевых действий, он считает, что риск утраты дополнительных территорий высок.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложности в переговорах с западными странами по поводу ударов ВСУ вглубь России, сравнив их с игрой в пинг-понг, где западные политики избегают обсуждения этой темы.
Напомним, заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн признал успехи российских сил на красноармейском направлении.
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Рахманин указал на значительные потери среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отметил, что на момент начала российской спецоперации Украина имела больше танков, чем многие европейские страны. Однако в свете продолжающихся боевых действий, он считает, что риск утраты дополнительных территорий высок.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложности в переговорах с западными странами по поводу ударов ВСУ вглубь России, сравнив их с игрой в пинг-понг, где западные политики избегают обсуждения этой темы.
Напомним, заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн признал успехи российских сил на красноармейском направлении.
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Елена Перлова