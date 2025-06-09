Украинские дроны атаковали Чувашию

09 июня 2025, 07:14

Николаев: 2 БПЛА упали на территории АО «ВНИИР» в Чебоксарах

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Чебоксарах произошел инцидент с двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые упали на территории АО «ВНИИР». Глава Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил информацию в своем Telegram-канале.