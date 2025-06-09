Украинские дроны атаковали Чувашию
В Чебоксарах произошел инцидент с двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые упали на территории АО «ВНИИР». Глава Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил информацию в своем Telegram-канале.
В связи с падением дронов на предприятии была приостановлена работа в целях обеспечения безопасности сотрудников. Николаев отметил, что еще один беспилотник упал в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, однако угрозы для людей нет. На данный момент ведется расследование обстоятельств происшествия.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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