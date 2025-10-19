Четыре района Ростовской области атаковали беспилотники
Ночью беспилотники пытались атаковать несколько регионов Ростовской области. О последствиях в своем Телеграм-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, системы противовоздушной обороны работали на севере Ростовской области. Воздушные цели заметили в небе над Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах.
Слюсарь заявил, что все беспилотники сбиты или перехвачены. В результате падения обломков загорелся камыш за пределами населенного пункта Кутейниково. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и потушили пожар.
Ранее над Оренбургом прогремела серия взрывов. Местные жители наблюдали яркие вспышки в небе и задымление в одном из районов города.
