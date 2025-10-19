Четыре района Ростовской области атаковали беспилотники

19 октября 2025, 06:15

Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА на Ростовскую область

Фото: istockphoto / Terry Papoulias

Ночью беспилотники пытались атаковать несколько регионов Ростовской области. О последствиях в своем Телеграм-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.