Четыре района Ростовской области атаковали беспилотники

Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА на Ростовскую область
Фото: istockphoto / Terry Papoulias

Ночью беспилотники пытались атаковать несколько регионов Ростовской области. О последствиях в своем Телеграм-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.



По его словам, системы противовоздушной обороны работали на севере Ростовской области. Воздушные цели заметили в небе над Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах.

Слюсарь заявил, что все беспилотники сбиты или перехвачены. В результате падения обломков загорелся камыш за пределами населенного пункта Кутейниково. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и потушили пожар.

Ранее над Оренбургом прогремела серия взрывов. Местные жители наблюдали яркие вспышки в небе и задымление в одном из районов города.

Александр Огарёв

