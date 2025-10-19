Серия взрывов прогремела над Оренбургом

19 октября 2025, 04:52

Жители Оренбурга сообщили о взрывах в небе

Фото: istockphoto / irontrybex

Несколько громких взрывов произошли над Оренбургом. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.