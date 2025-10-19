Достижения.рф

Серия взрывов прогремела над Оренбургом

Жители Оренбурга сообщили о взрывах в небе
Фото: istockphoto / irontrybex

Несколько громких взрывов произошли над Оренбургом. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.



По их словам, прогремело не менее семи громких взрывов. Кроме того, в небе над городом наблюдались яркие вспышки. По предварительной информации, в одном из районов началось задымление. Местные власти пока никак не комментировали произошедшее.

Незадолго до этого аэропорт Оренбурга прекратил выпускать и принимать воздушные суда в соответствии с объявленным планом «Ковер».

Ранее в Белгородской области из-за удара беспилотника пострадал мирный житель. Ему потребовалась помощь медиков.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0