Серия взрывов прогремела над Оренбургом
Жители Оренбурга сообщили о взрывах в небе
Несколько громких взрывов произошли над Оренбургом. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По их словам, прогремело не менее семи громких взрывов. Кроме того, в небе над городом наблюдались яркие вспышки. По предварительной информации, в одном из районов началось задымление. Местные власти пока никак не комментировали произошедшее.
Незадолго до этого аэропорт Оренбурга прекратил выпускать и принимать воздушные суда в соответствии с объявленным планом «Ковер».
Ранее в Белгородской области из-за удара беспилотника пострадал мирный житель. Ему потребовалась помощь медиков.
