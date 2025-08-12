Военкор Подоляка рассказал о панике в рядах ВСУ, которой не было с 2022 года
Подразделения ВС России прорвали оборону украинских войск в районе Доброполья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Подоляка в своём Telegram-канале.
В результате наступления российские силы вышли на позиции, которые ранее удерживали подразделения ВСУ к востоку от Покровска. Новая буферная зона теперь пролегает вдоль трассы Доброполье – Краматорск.
Из-за складывающейся ситуации в самом Краматорском районе началась срочная эвакуация местных жителей.
Подоляка отметил, что в рядах украинских военных наблюдается паника, которой не было с 2022 года, что свидетельствует о серьёзности ситуации на фронте.
