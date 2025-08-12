Военкор Подоляка рассказал о панике в рядах ВСУ, которой не было с 2022 года

12 августа 2025, 17:53

Фото: iStock/Prostock-Studio

Подразделения ВС России прорвали оборону украинских войск в районе Доброполья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Подоляка в своём Telegram-канале.